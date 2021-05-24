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18:15 24.05.2021

МАУ считает вопрос полетов над Беларусью политическим и будет ориентироваться на решение правительства и авиавластей

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МАУ считает вопрос полетов над Беларусью политическим и будет ориентироваться на решение правительства и авиавластей

 Решение о прекращении полетов над/в Республику Беларусь является политическим и не касается предотвращения рисков для безопасности полетов, считает авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ, Киев).

"Авиакомпания МАУ будет принимать решение относительно перспектив полетов над территорией Беларуси, опираясь исключительно на официальную позицию правительства и уполномоченных регулирующих органов Украины, поскольку решение о прекращении полетов над/в Республику Беларусь является политическим и не касается предотвращения рисков для безопасности полетов", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиакомпании.

Сейчас МАУ ждет решения украинских властей и будет выполнять его, исходя из наличия или отсутствия, а также сути ограничений.

Единственное, на что надеется авиаперевозчик, что таковое решение не создаст основу для неконкурентных условий для украинских перевозчиков в данной зоне полетов.

"Так уже было при принятии предварительного политического решения (запрет полетов над территорией России - ИФ), которое исказило конкуренцию на многих маршрутах, а с некоторых МАУ вынуждена была вообще уйти из-за экономической необоснованности облета. По этой причине в свое время были отменены полеты в Пекин, Бангкок, Астаны и тому подобное. При этом данное политическое решение распространялось исключительно на авиакомпании, оставляя при этом возможными наземное и железнодорожное сообщение", - подчеркнули в МАУ.

В авиакомпании подчеркнули, что хотели бы иметь транспарентные условия выполнения полетов в регион, то есть такие же, как у других европейских перевозчиков.

"И если решение о политической изоляции будет приниматься на уровне Европы, то решение об изоляции, принимаемое Украиной, должно быть зеркальным", - считают в МАУ.

В компании также отметили, что МАУ не осуществляет прямых перелетов в Беларусь начиная с 2019 года из-за отсутствия достаточного прямого пассажиропотока между двумя странами.

"Львиная доля трафика украинских пассажиров в направлении Беларуси конечным пунктом своего авиапутешествия выбирает Российскую Федерацию со стыковой в Минске", - отмечают в МАУ.

Сейчас МАУ анализирует возможные варианты развития событий в случае облета Республики Беларусь.

Если такое решение будет принято, пересмотр будет касаться регулярных рейсов в Вильнюс, а также в Финляндию (Хельсинки, Вааса) в рамках индивидуальной чартерной программы авиакомпании по заказу работодателей.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.

В аэропорту Минска 23 мая был экстренно посажен самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Поводом для этого послужила информация о минировании лайнера. Позднее выяснилось, что на борту находился редактор внесенного в список экстремистских телеграмм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор также признанного в Беларуси экстремистским телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан.

Теги: #мау #беларусь
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