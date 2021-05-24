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17:55 24.05.2021

Стоимость обновленного здорового питания в школах не будет выше традиционного – Ляшко

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Стоимость обновленного здорового питания в школах не будет выше традиционного – Ляшко

Стоимость обновленного здорового питания, которое вводится с 1 сентября в школах и дошкольных учреждениях, не будет выше традиционного питания в учебных учреждения, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко

"Хочу опровергнуть фейк, что здоровое питание дороже, чем вредное, и что вредное питание вкуснее, чем здоровое. Мы проанализировали 160 примерных меню, которые предлагаются в рамках обновленной системы школьного питания, и мы видим, что даже в рамках тех средств, которые выделяются, можно обеспечить вкусное и здоровое питание", - сказал он в ходе презентации обновленного меню питания в учреждениях образования.

Ляшко подчеркнул, что профильные министерства будут "постоянно инициировать на государственном уровне увеличение выделения средств на здоровое питание для детей".

В то же время, он отметил, что себестоимость школьного питания и питания в дошкольных учреждениях, отличается в разных регионах.

При этом, по словам Ляшко, в ходе визитов мониторинговые группы выявили, что пищевая ценность питания не зависела от его себестоимости.

"Там, где стоимость была выше, там, как правило, питание не было полезнее", - констатировал он.

В свою очередь, идеолог реформирования системы школьного питания Евгений Клопотенко отметил, что целью реформы, в частности, является формирование здоровых привычек у населения.

"Родители сформировали свои пищевые привычки на питании СССР. Можем ли мы считать родителей экспертами в питании? Не можем. Родители устойчивы в своих предпочтениях, поэтому мы можем изменять их пищевые привычки через питание детей", - сказал он.

По оценке Клопотенко, "для того, чтобы дети привыкли новому питанию нужно два года".

Обновленное меню, разработанное рабочей группой инициативы Клопотенко CultFood и экспертами Минздрава, предусматривает, в частности, снижение потребления соли и сахара, запрет колбасных изделий, сосисок, мясных и рыбных консервов, снижение потребления хлеба и увеличение количества фруктов и мяса в рационе.

Новое меню включает в себя 160 блюд для завтраков, обедов, полдников и ужинов, традиционные украинские блюда, в частности, банош, шпундра, вертута, львовский сырник и другие, популярные блюда кухонь разных народов мира, в частности, пастуший пирог, синабон с корицей, лобио с фасолью, фритату.

Кроме того, обновленное меню включает безглютеновые позиции, а также введение в рацион новых видов круп, в том числе булгура, пшена, чечевицы и кускуса.

Обновление системы школьного питания реализуется под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской.

Теги: #питание #стоимость #школы
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