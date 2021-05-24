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17:35 24.05.2021

МАУ с партнерами реализовали дегустацию украинских вин на высоте 10 тыс. метров над землей

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МАУ с партнерами реализовали дегустацию украинских вин на высоте 10 тыс. метров над землей

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ, Киев) совместно с Odessa Wine Week осуществили специальный рейс, посвященный дегустации украинских вин на высоте 10 тыс. метров.

"Это не последний творческий проект креативной команды МАУ", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиакомпании - на данный момент о регулярности подобных рейсов речь идет только в рамках проекта "Полет над Киевом": на сегодняшний день уже совершено четыре таких рейса и готовится следующий.

"Винный рейс" был эксклюзивом, родившимся совместно с организаторами Odessa Wine Week. В перспективе мы открыты для подобных альтернативных проектов, но все будет зависеть от концепции, партнеров и многих других определяющих организационных факторов", - отмечают в МАУ.

В авиакомпании рассказали, что в первый "винный рейс" МАУ отправились 130 гостей, а в дегустации участвовали топ-5 украинских вин - победителей Всеукраинского дегустационного конкурса Odessa Wine & Spirit Awards.

Номинантами дегустации на высоте 10 тыс. метров стали: игристое "Пино-Гри El Capitan" 2019 года от винодельни 46 Parallel, "Рислинг рейнский" 2016 года от винодельни "Князя П.Н. Трубецкого",  Villa Tinta Riesling 2019 года от "Винхол Оксамитное", "Каберне Гранд Резерв" 2017 года от "Шабо" и "Алиберне Reserve Limited Edition" 2017 года от "Винный Дом Гигиниешвили".

"Бортпроводники МАУ в этом рейсе обеспечивали не только авиационную безопасность, но и сервис на борту. Экипаж работал усиленным составом из шести человек, в котором каждый бортпроводник имеет диплом винного этикета", - отмечается в сообщении авиакомпании.



Необычный дегустационный рейс МАУ также посетила команда сомелье и маркетологов известной одесской ресторанной сети Synergy Group.

Генеральными партнерами рейса выступили Crеdit Agricole Банк и Mastercard, также среди партнеров мероприятия: "Bristol Hotel 5* Odesa" и Международный аэропорт "Одесса".

Теги: #мау #дегустация #вина
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