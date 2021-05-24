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16:56 24.05.2021

Самолеты латвийской "airBaltic" пока не будут летать над Беларусью

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Самолеты латвийской "airBaltic" пока не будут летать над Беларусью

Самолеты латвийской авиакомпании "airBaltic" в ближайшее время будут избегать пересечения воздушного пространства Беларуси, сообщает в понедельник агентство BNS со ссылкой на заявление авиакомпании.

Накануне, как только была получена противоречивая информация о перенаправленном в Минск рейсе авиакомпании Ryanair, "airBaltic" незамедлительно приняла решение, что ее самолеты не будут входить в воздушное пространство Беларуси, пока ситуация не прояснится.

В "airBaltic" подчеркнули, что безопасность и здоровье пассажиров и сотрудников - приоритет авиакомпании.

Согласно сообщению, "airBaltic" действовала в соответствии с рекомендованными Европейским агентством авиационной безопасности мерами предосторожности при выполнении полетов над Беларусью. "airBaltic" распорядилась, чтобы самолеты, следовавшие рейсами BT410 из Риги в Одессу (Украина) и BT724 из Риги в Тбилиси (Грузия), не входили в воздушное пространство этой страны.

23 мая в аэропорту Минска был экстренно посажен самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси. Поводом для посадки стал сигнал о минировании лайнера, который потом не подтвердился. Самолет сопровождался белорусским истребителем МиГ-29. На борту самолета находился редактор внесенного Минском в список "экстремистских" телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси "экстремистским" телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их задержали белорусские власти.

В ЕС и США назвали принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair неприемлемым шагом, потребовав освобождения Протасевича.

Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Беларуси обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Беларуси.

Теги: #латвия #самолеты #беларусь
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