"Интерпайп" инвестировал более 1 млн грн в лаборатории мехатроники и кабинет трудов нового поколения в школах Днепра

Украинская промышленная компания "Интерпайп" открыла в двух школах Днепра современный кабинет трудов и лаборатории мехатроники в трех школах Днепра, направив на эти цели более 1 млн грн.

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, учебные классы полностью реконструированы и оснащены по новейшим стандартам. В них учащиеся смогут заниматься техническим творчеством и на практике освоить азы управления промышленным оборудованием. Реализовать проект удалось благодаря финансированию и поддержке "Интерпайпа" и городских властей Днепра.

В школе №69 в Индустриальном районе Днепра появился первый в городе современный кабинет трудов, где школьники будут учиться работать с деревом и металлом с помощью специальных станков и инструментов. И также продумывать свои проекты, готовить эскизы и управлять учебным электромеханическим оборудованием. В кабинете выполнили капремонт и установили токарный, фрезерный, сверлильный, заточной станки, также класс оснастили большим количеством мелкого инструмента.

"Школа дает детям первые фундаментальные знания. Наша задача как департамента гуманитарной политики предоставить школьникам возможность получать эти знания в комфортных условиях и на современном оборудовании. А такие уроки адаптируют ребят к реальной жизни, где принцип "сделай сам" по-прежнему важен", – прокомментировала новшества заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики Днепра Елена Яковенко, которую цитирует пресс-служба.

В школе №129 в Приднепровске открылась лаборатория мехатроники. Это – техническая дисциплина на стыке электротехники, электроники и IТ. Теперь на уроках физики и информатики школьники будут знакомиться с основами работы современных автоматизированных и роботизированных линий. Уроки будут проходить на базе немецких учебных конструкторов Fischertechnik, которые имитируют реальное промышленное оборудование.

"Новые классы открывают перед школьниками новые возможности. Здесь дети смогут и поработать с мини-копиями современного промышленного оборудования, и узнать, что такое токарные станки. А ведь высококлассные токари и наладчики автоматизированных линий – одни из самых востребованных и высокооплачиваемых специальностей в промышленности. Надеемся, что такие уроки помогут детям осознанно выбрать профессию и в будущем стать инженером или высококвалифицированным тех. Специалистом", – отметил председатель правления "Интерпайп НТЗ" Сергей Костенко.

Всего с начала года "Интерпайп" совместно с городскими властями Днепра открыл уже три кабинета технического образования в школах на Левом берегу: два класса мехатроники в гимназии №3 в Индустриальном районе и школе №129 в Самарском, а также класс трудового обучения в школе №69 в Индустриальном районе.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.