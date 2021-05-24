События

16:29 24.05.2021

Замглавы КГГА Поворозник о массовых обысках в столице: Кому-то политически выгодно, чтобы Киев остановился

2 мин читать
Замглавы КГГА Поворозник о массовых обысках в столице: Кому-то политически выгодно, чтобы Киев остановился

Целью массовых обысков является дестабилизация ситуации в столице, заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Две недели продолжаются обыски и проверки ключевых коммунальных предприятий и департаментов КГГА, выемки и визиты к должностным лицам домой, по результатам которых ничего не изымается. Еще раз повторю: для того, чтобы получить ту или иную информацию, нужно действовать по закону, а не выламывать двери и дестабилизировать работу", - заявил замглавы КГГА.

Он отметил, что подобные действия правоохранителей "парализуют работу города и направлены на блокирование завершения строительства Подольско-Воскресенского моста, строительства метро на Виноградарь, реконструкции путей скоростного трамвая, ремонта и реконструкции дорог и мостовых переходов, строительства садов и школ, обновление парков".

"А главное – могут поставить под угрозу подготовку к отопительному сезону, в частности, реконструкцию тепловых сетей. Кому-то политически выгодно, чтобы город остановился, но последствия почувствуют все киевляне", – подчеркнул Поворозник.

Он уточнил, что из более 70 обысков, проведенных в столице, 53 вообще не касаются коммунальных предприятий и департаментов КГГА.

"В целом на сегодня проведено более 70 обысков, учитывая коммерческие структуры и обыски дома у чиновников. Из них 53 – вообще не касаются коммунальных предприятий и департаментов КГГА", – подчеркнул заместитель главы КГГА.

Он добавил, что город системно сотрудничает с правоохранителями.

"За этот период Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 аудитов и передал материалы в правоохранительные органы по 316 объектам аудита. А по информации, которую мы получили от правоохранителей, по всем уголовным производствам подготовлены 52 сообщения о подозрении ответственным за правонарушения лицам, по 27 уголовным производствам обвинительные акты переданы в суд", – резюмировал Поворозник.

Теги: #киев #поворозник #реакция #обыски
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:49 24.05.2021
Киев начинает программу по снижению скорости автомобилей до 30 км/час в жилых районах

Киев начинает программу по снижению скорости автомобилей до 30 км/час в жилых районах

15:14 24.05.2021
Поворозник подаст иск на Арахамию и Верещук за распространение неправдивой информации

Поворозник подаст иск на Арахамию и Верещук за распространение неправдивой информации

13:08 24.05.2021
ГФС проводит обыски в горсовете Кривого Рога

ГФС проводит обыски в горсовете Кривого Рога

12:50 24.05.2021
Рейс Wizz Air Киев-Таллин выполняется в обход воздушного пространства Беларуси

Рейс Wizz Air Киев-Таллин выполняется в обход воздушного пространства Беларуси

12:33 24.05.2021
В Киеве за сутки Covid-19 заболели 125 человек, 1959 выздоровели

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 125 человек, 1959 выздоровели

09:39 24.05.2021
В Киеве столкнулись фура и легковушка, погибли три человека

В Киеве столкнулись фура и легковушка, погибли три человека

19:56 23.05.2021
Страны Европы возмущены инцидентом с самолетом Ryanair в Минске

Страны Европы возмущены инцидентом с самолетом Ryanair в Минске

19:05 23.05.2021
ЕС требует от Минска незамедлительно отправить в Вильнюс задержанный самолет со всеми пассажирами

ЕС требует от Минска незамедлительно отправить в Вильнюс задержанный самолет со всеми пассажирами

15:04 23.05.2021
В Киеве за сутки 73 новых заболевших Covid-19

В Киеве за сутки 73 новых заболевших Covid-19

06:15 23.05.2021
В воскресенье в центре Киева продолжатся спортивные мероприятия, движение транспорта ограничено

В воскресенье в центре Киева продолжатся спортивные мероприятия, движение транспорта ограничено

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встреча Байдена и Путина, вероятнее всего, состоится в Женеве - СМИ

ГФС проводит обыски в горсовете Кривого Рога

Рейс Wizz Air Киев-Таллин выполняется в обход воздушного пространства Беларуси

Зеленский публично подписал закон №2194 о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность

Суд отменил решение ЦИК о признании Вирастюка избранным депутатом – "Опора"

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина благодарна Малайзии за взаимодействие в расследовании крушения самолета рейса MH17 - МИД

МАУ с партнерами реализовали дегустацию украинских вин на высоте 10 тыс. метров над землей

С сентября в украинских школах внедрят новое меню из 160 блюд

Задержанный в Минске самолет Lufthansa вылетел во Франкфурт

"Интерпайп" инвестировал более 1 млн грн в лаборатории мехатроники и кабинет трудов нового поколения в школах Днепра

Самолеты латвийской "airBaltic" пока не будут летать над Беларусью

Самолет Lufthansa, задержанный из-за сообщения о возможном теракте, готовится к вылету из Минска

СБУ раскрыла схему продажи средств для скрытой "прослушки" и видеонаблюдения

Встреча Байдена и Путина, вероятнее всего, состоится в Женеве - СМИ

Минкультуры представило айдентику и слоган к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА