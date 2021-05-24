Замглавы КГГА Поворозник о массовых обысках в столице: Кому-то политически выгодно, чтобы Киев остановился

Целью массовых обысков является дестабилизация ситуации в столице, заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Две недели продолжаются обыски и проверки ключевых коммунальных предприятий и департаментов КГГА, выемки и визиты к должностным лицам домой, по результатам которых ничего не изымается. Еще раз повторю: для того, чтобы получить ту или иную информацию, нужно действовать по закону, а не выламывать двери и дестабилизировать работу", - заявил замглавы КГГА.

Он отметил, что подобные действия правоохранителей "парализуют работу города и направлены на блокирование завершения строительства Подольско-Воскресенского моста, строительства метро на Виноградарь, реконструкции путей скоростного трамвая, ремонта и реконструкции дорог и мостовых переходов, строительства садов и школ, обновление парков".

"А главное – могут поставить под угрозу подготовку к отопительному сезону, в частности, реконструкцию тепловых сетей. Кому-то политически выгодно, чтобы город остановился, но последствия почувствуют все киевляне", – подчеркнул Поворозник.

Он уточнил, что из более 70 обысков, проведенных в столице, 53 вообще не касаются коммунальных предприятий и департаментов КГГА.

"В целом на сегодня проведено более 70 обысков, учитывая коммерческие структуры и обыски дома у чиновников. Из них 53 – вообще не касаются коммунальных предприятий и департаментов КГГА", – подчеркнул заместитель главы КГГА.

Он добавил, что город системно сотрудничает с правоохранителями.

"За этот период Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 аудитов и передал материалы в правоохранительные органы по 316 объектам аудита. А по информации, которую мы получили от правоохранителей, по всем уголовным производствам подготовлены 52 сообщения о подозрении ответственным за правонарушения лицам, по 27 уголовным производствам обвинительные акты переданы в суд", – резюмировал Поворозник.