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15:49 24.05.2021

Киев начинает программу по снижению скорости автомобилей до 30 км/час в жилых районах

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Киев начинает программу по снижению скорости автомобилей до 30 км/час в жилых районах

Киевгоргорадминистрация начинает реализацию программы снижения скорости автомобилей в жилых зонах столицы до 30 км/час с приоритетом территорий вблизи больниц и школ.

Согласно сообщению на сайте КГГА, на ул. Лютеранской, где находится лицей, уже установлен первый в городе знак ограничения скорости транспортных средств до 30 км/час. Дорожное движение на этом участке - одно из самых насыщенных в центре столицы.

"Скорость ухудшает реакцию водителей и приводит к столкновению. Европа идет по пути снижения скоростного режима в городах... И Киев как современный европейский город также уверенно развивается в направлении повышения безопасности дорожного движения", - цитируется в сообщении зампредседателя КГГА Константин Усов.

Он напомнил, что соответствующие ограничения действуют, например, в Берлине и Брюсселе.

По данным патрульной полиции Киева, за январь-апрель 2021 года в столице в результате ДТП погибли 27 чел., еще 557 были травмированы.

Теги: #киев #скорость #автомобили
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