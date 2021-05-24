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15:43 24.05.2021

Минкультуры представило айдентику и слоган к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины

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Минкультуры представило айдентику и слоган к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины

Министерство культуры и информационной политики представило айдентику и слоган к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

"В этом году в Украине особенно будут отмечать 30-летие Независимости Украины. Ко Дню независимости при координации Министерства культуры и информационной политики Украины была подготовлена концепция единой визуальной символики праздника. В ее основе лежит идея видение Независимости как мечты, достижения которой стремились многие поколения украинцев", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что графическая визуализация комплекса образов реализована в виде калейдоскопических цветочных орнаментов, которые формируются из изображений, фотографий, символов, и становятся основой динамической айдентики, которая "расцветает, как сама страна".

Согласно сообщению, основной лейтмотив проекта – слоган "Ты у меня единственная" ("Ти у мене єдина" – укр). Слоган, является определенным универсальным обращением к стране, цветку, Независимости, нации.

"Цветок - образ, раскрывающий идею государства. Она растет и цветет, сочетая в себе разнообразие символов. Цветок является одним из древнейших символов в орнаментально знаковой культуре Украины. Ее происхождение прослеживается еще с эпохи энеолита, а различные интерпретации этого изображения встречаются в местных орнаментах по всей Украине. Цветок является центральным элементом Петриковской росписи. Это и является понятным и универсальным символом для всех, что объединяет страну. Поэтому, ко Дню Независимости была создана собственная версия сакрального изображения: цветок, который будет формироваться образами современных достижений", - отмечают в министерстве.

Кроме того, каждая область Украины будет иметь свой уникальный цветок-логотип с графическими элементами и цветовой гаммой флагов этого региона, а также цветы-символы сфер деятельности, как: медицина, строительство, наука, цифровые технологии, производство. Дополнительно предусмотрена упрощенная форма логотипа для использования на маленьких форматах, а также для печатных или вышитых логотипах.

Айдентика разработана креативным агентством "Провода".

Теги: #айдентика #независимость
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