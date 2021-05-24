События

15:41 24.05.2021

Литва запретила бортам, летящим в/из страны, пересекать воздушное пространство Беларуси

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Литва запретила бортам, летящим в/из страны, пересекать воздушное пространство Беларуси

Правительство Литвы запретило самолетам, которые летят в Литву и из нее, летать в воздушном пространстве Беларуси. Запрет вступает в силу 25 мая в 00 часов по местному времени.

Кабмин принял такое решение в понедельник после того, как Беларусь принудила к посадке в Минске летевший из Афин в Вильнюс пассажирский самолет.

"Вчерашнее происшествие очень четко показало, что, к сожалению, даже когда наши граждане летят в воздушном пространстве нашего соседнего государства, они, к сожалению, не находятся в безопасности, и мы не знаем, не будет ли самолет принужден к посадке по тем или иным причинам", - сказал министр транспорта Марюс Скуодис.

Госпредприятию Oro navigacija поручено довести эту информацию до сведения пилотов.

Теги: #полеты #литва #запрет #беларусь
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