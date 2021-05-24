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15:14 24.05.2021

Поворозник подаст иск на Арахамию и Верещук за распространение неправдивой информации

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Поворозник подаст иск на Арахамию и Верещук за распространение неправдивой информации

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник обратится в суд с иском к председателю депутатской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и народному депутату одноименной фракции Ирине Верещук.

"Учитывая, что публичные лица продолжают манипулировать, распространять ложную информацию о якобы моем задержании, обысках и т.п., я публично объявляю, что на сегодня зарегистрирован приговор суда о завершении расследования дела, к которому меня пытались "привязать", и привлечении к уголовной ответственности причастного лица! Я к этому делу не имею никакого отношения! Поэтому я подаю иск на публичных лиц, которые продолжают распространять откровенную ложь. А именно - Давида Арахамию и Ирину Верещук", - заявил Поворозник на пресс-конференции в понедельник.

Как сообщалось, 14 апреля 2020 года стало известно, что в помещениях Киевской горгосадминистрации (КГГА) проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым замглавы КГГА Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.

Позже мэр Киева Виталий Кличко отстранил Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования и возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы КГГА на Валентина Мондриевского.

В ответ на это Поворозник заявил, что информация о получении им взятки и его аресте не соответствует действительности, никакие подозрения ему выдвинуты не были и он действительно вызван на допрос в качестве свидетеля.

12 марта 2021 года Поворозник вернулся к работе.

Теги: #поворозник #иск
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