В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль

В Украине присутствует положительная динамика по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезни - девятую неделю подряд все эпидемические показатели улучшаются … Вся Украина находится в "желтой" зоне. В Донецкой области есть незначительное превышение процента эпидпорога, но все другие показатели остаются в норме", - рассказал Шмыгаль, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщил премьер-министр, в стране планомерно уменьшается количество активных больных. На данный момент болеют 176 тыс. человек. В украинских больницах занято 19,4 тыс. коек, что почти вдвое меньше, чем во время пика заболеваемости.

Кроме того, в Украине уже сделано 1 054 139 прививок против COVID-19. Более 978 тыс. человек получили первую дозу и почти 76 тыс. закончили вакцинацию второй дозой. При этом 500 тыс. граждан зарегистрированы на вакцинацию через мобильное приложение "Дия". Сейчас прививают людей, которым более 65 лет.

На совещании речь шла о том, что должен наращиваться темп вакцинации в выходные дни тех, кто записался на прививку через приложение.

Премьер-министр также проинформировал президента о выплате 8 тыс. грн помощи ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле этого года.

"Уже выплачено 1,4 млрд грн, выплатами охвачены 175 тыс. человек", - отметил он.

Зеленский поручил определить четкие сроки выплаты финансовой помощи в связи с карантином, а также выплаты больничных и помощи в связи с беременностью и родами.

Он также поинтересовался процессом подготовки "паспортов вакцинации".

По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, предварительно запланировано запустить паспорта вакцинации с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

Кроме того, на этой неделе в Индию будет направлен гуманитарный груз с кислородными концентраторами и аппаратами ИВЛ.