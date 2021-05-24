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14:49 24.05.2021

МИД Литвы рекомендует согражданам покинуть Беларусь

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МИД Литвы рекомендует согражданам покинуть Беларусь

МИД Литвы настоятельно рекомендует своим гражданам не посещать Белоруссию, а находящимся сейчас в этой стране - покинуть ее.

Министерство сообщило, что дает такие рекомендации с учетом событий воскресенья, когда был принужден к посадке пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

Как говорится в сообщении МИД, с учетом возникающей в этой связи угрозой безопасности и жизни министерство "настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ехать в Республику Беларусь, а находящимся там гражданам Литовской Республики - покинуть эту страну".

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В прошлом году Беларусь включила создателей Nexta 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Протасевича в список "лиц, участвующих в террористической деятельности", а сам канал объявила "экстремистским" и распорядилась его заблокировать.

По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир, из них 94 - граждане Литвы, также 11 греков, девять французов, несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, а также граждане Грузии и других стран.

В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.

Инцидент осудило руководство НАТО, Еврокомиссии, часть государств Евросоюза.

Теги: #литва #беларусь
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