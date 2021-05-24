Медведчук назвал обнародованные в СМИ записи разговоров фейком и провокацией

Народный депутат Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обнародованные ранее записи его телефонных разговоров сфальсифицированы с целью провокации.

"Не хочу комментировать никакие разговоры, потому что они являются сфальсифицированными. То, что сегодня происходит, – чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался", - написал Медведчук в Twitter в понедельник.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info обнародовала записи телефонных разговоров, вероятно, Медведчука с лидерами боевиков ОРДЛО, в которых упоминаются президент России Владимир Путин, пятый президент Украины Петр Порошенко и бизнесмен Ринат Ахметов.