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14:22 24.05.2021

Медведчук назвал обнародованные в СМИ записи разговоров фейком и провокацией

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Медведчук назвал обнародованные в СМИ записи разговоров фейком и провокацией

Народный депутат Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обнародованные ранее записи его телефонных разговоров сфальсифицированы с целью провокации.

"Не хочу комментировать никакие разговоры, потому что они являются сфальсифицированными. То, что сегодня происходит, – чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался", - написал Медведчук в Twitter в понедельник.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info обнародовала записи телефонных разговоров, вероятно, Медведчука с лидерами боевиков ОРДЛО, в которых упоминаются президент России Владимир Путин, пятый президент Украины Петр Порошенко и бизнесмен Ринат Ахметов.

Теги: #медведчук #фейки #разговоры
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