Принятие Палатой представителей США акта о непризнании аннексии Крыма говорит о поддержке Украины в борьбе против российской агрессии - Арахамия

Принятие Палатой представителей Конгресса США Акта запрета для правительства США признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом свидетельствует о поддержки США Украины в ее борьбе против российской агрессии, считает глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

"Украина очень благодарна вам за постоянную сильную двухпартийную поддержку. Сегодняшнее решение Палаты представителей по этому важному законопроекту является мощным сигналом непоколебимой поддержке Америки в нашей борьбе за свободу против российской агрессии", - сказал Арахамия во время онлайн-общения с председателем комитета по вопросам иностранных дел Палаты представителей США Грегори Миксом и другими членами комитета, который ранее рекомендовал нижней палате Конгресса одобрить акт.

Как сообщает сайт партии "Слуга народа", лидер фракции также пообщался с инициатором законопроекта, членом Конгресса США, председателем Парламентской ассамблеи НАТО Джеральдом Коннолли.

"Я поблагодарил… Коннолли за его решительную поддержку Украины и пригласил его и других парламентариев США присоединиться к нам на празднование 30-й годовщины украинской независимости в этом году", - цитирует Арахамию сайт “Слуги народа”.