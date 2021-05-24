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14:02 24.05.2021

Детские лагеря в летний сезон 2021 г. будут работать по прошлогодним правилам - Ляшко

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Детские лагеря в летний сезон 2021 г. будут работать по прошлогодним правилам - Ляшко

Детские оздоровительные лагеря в летний сезон 2021 года будут работать по тем же правилам, которые действовали в прошлом году, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Детские лагеря будут работать, постановление, которое регулирует оздоровительный процесс, остается действующим, остаются правила 2020 года", - сказал он журналистам в понедельник.

При этом Ляшко уточнил, что в 2020 году детские оздоровительные лагеря работали в "более сложной эпидобстановке".

"В прошлом году обстановка была сложнее, было больше "красных" зон, где нельзя организовывать лагеря и откуда нельзя привозить детей. В текущем году ситуация стабильная", - сказал он.

Теги: #минздрав #детские_лагеря
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