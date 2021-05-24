В Киеве 14 мая началось метеорологическое лето - обсерватория Срезневского

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через отметку +15,0°С в сторону ее повышения состоялся 14 мая, что ознаменовало начало метеорологического лета в украинской столице, сообщается на странице Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского в Facebook в понедельник.

"Итак, метеорологическая весна, которая началась 13 марта и продолжалась 62 дня, наконец закончилась. Она оказалась почти на неделю короче климатической нормы. Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 3 дня позже среднемноголетних показателей. Раньше за 141 год наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позже, в 1990 и 2001 годах - 7 июня", - говорится в сообщении.