Прокуратура обеспечила поступление в бюджет 1,1 млрд грн, скрытых от налогообложения ГП нефтегазового комплекса

Прокуроры Офиса генерального прокурора совместно со следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы разоблачили и прекратили уклонение от уплаты налогов одним из государственных акционерных обществ нефтегазового комплекса.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, предприятие искажало налоговую отчетность, что привело к непоступлению в госбюджет 1,1 млрд грн налогов.

"В результате указанная сумма возмещена", - указывается в сообщении.

Отмечается, что с начала 2021 года под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора и областных прокуратур по уголовным производствам следственных подразделений ГФС Украины обеспечено возмещение в бюджет неуплаченных сумм налогов на сумму более 1,8 млрд грн, что на 758 млн грн больше, чем за весь 2020 год.