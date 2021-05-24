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13:21 24.05.2021

Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича

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Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича

Международная неправительственная организация Amnesty International выступила за безотлагательное освобождение белорусского журналиста, бывшего редактора признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

"Нет сомнений в том, что белорусская власть использовала фальшивую угрозу взрыва и истребитель МиГ, чтобы заставить приземлиться самолет, летевший из одной страны Европейского Союза в другую. Причем это было сделано с единственной целью - задержать и заставить замолчать критически настроенного к белорусской власти журналиста, который выехал из страны. Хотя это звучит как сценарий к голливудскому фильму, на самом деле это реальность очевидного акта воздушного пиратства, которая откровенно пугает. Европейский союз и остальной мир должны отреагировать на эту ситуацию и призвать к немедленному освобождению Романа Протасевича. Ему должны позволить покинуть Беларусь и отправиться в страну, которую сам выберет", - говорится в заявлении, обнародованном в понедельник.

В Amnesty International напомнили, что в 2020 году NEXTA и приближенные Телеграм-каналы были объявлены "экстремистскими" и впоследствии запрещены в Беларуси. Протасевича и его соратника Степана Путила произвольно внесли в список "лиц, причастных к террористической деятельности", им также заочно предъявили обвинение в "разжигании массовых беспорядков", "грубом нарушении общественного порядка" и "разжигании ненависти" в отношении государственных должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.

Как сообщалось, пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс днем 23 мая, был посажен в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе президента Беларуси Телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что решение о посадке самолета в Минске принял лично Александр Лукашенко. Также по его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. Компания Ryanair сообщила в воскресенье, что самолет приземлился в Минском аэропорту, поскольку белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности в самолете. После проверки самолета эта информация не подтвердилась, и он направился в пункт назначения.

Одним из пассажиров самолета был главный редактор признанного в Беларуси экстремистским интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич, который ранее был объявлен Беларусью в межгосударственный розыск. После посадки самолета он был задержан.

Теги: #amnesty_international #протасевич
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