ГФС проводит обыски в горсовете Кривого Рога

Сотрудники Главного следственного управления Государственной фискальной службы Украины разоблачили противозаконную схему с тендерными закупками в городском совете г.Кривой Рог Днепропетровской области и в настоящее время проводят там обыски.

Как сообщается на странице ГФС в Facebook в понедельник, обыски проводятся с целью обнаружения и изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей, о деятельности указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Согласно сообщению, в 2018-21 гг. через систему тендерных закупок структурные подразделения и коммунальные предприятия Криворожского горсовета заключили договор с отдельными обществами по закупке товаров (работ, услуг) на общую сумму более 1,7 млрд грн, при этом документально поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг были отражены с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности.

"В течение длительного периода реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности использовались должностными лицами при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств", - говорится в сообщении.