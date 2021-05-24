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13:08 24.05.2021

ГФС проводит обыски в горсовете Кривого Рога

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ГФС проводит обыски в горсовете Кривого Рога

Сотрудники Главного следственного управления Государственной фискальной службы Украины разоблачили противозаконную схему с тендерными закупками в городском совете г.Кривой Рог Днепропетровской области и в настоящее время проводят там обыски.

Как сообщается на странице ГФС в Facebook в понедельник, обыски проводятся с целью обнаружения и изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей, о деятельности указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Согласно сообщению, в 2018-21 гг. через систему тендерных закупок структурные подразделения и коммунальные предприятия Криворожского горсовета заключили договор с отдельными обществами по закупке товаров (работ, услуг) на общую сумму более 1,7 млрд грн, при этом документально поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг были отражены с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности.

"В течение длительного периода реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности использовались должностными лицами при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Теги: #кривой_рог #гфс #обыски #горсовет
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