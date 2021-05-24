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12:50 24.05.2021

Рейс Wizz Air Киев-Таллин выполняется в обход воздушного пространства Беларуси

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Рейс Wizz Air Киев-Таллин выполняется в обход воздушного пространства Беларуси

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air перенаправила рейс Киев-Таллин с вылетом из международного аэропорта "Киев" им. Сикорского через Польшу в обход воздушного пространства Беларуси.

Как свидетельствуют данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar, самолет, выполняющий рейс, изменил стандартный маршрут, пролегавший через воздушное пространство Беларуси, и выполняет перелет через авиапространство Польши.

По оценочным данным, итоговый километраж полета увеличился в среднем на 30%.

В то же время рейс Turkish Airlines Вилньюс-Стамбул осуществляется с использованием белорусского авиапространства.

Указанным авиапространством также продолжают пользоваться российские и китайские авиакомпании.

Как сообщалось, венгерская Wizz Air и латвийская Air Baltic подтвердили, что в понедельник рейсы их самолетов были перенаправлены в обход воздушного пространства Беларуси.

Компании пока не комментировали, насколько долго их рейсы будут направляться в воздушное пространство других стран.

Теги: #киев #рейс #таллин #беларусь
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