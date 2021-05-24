В ближайшие сутки в Украине без осадков, кроме западных областей

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять умеренно теплый воздух, на востоке и западе страны - атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 25 мая, ночью в восточных, а днем в западных областях кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. На западе местами порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

В Киеве во вторник без осадков. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 25 мая в Киеве была зафиксирована в 2007 году и составила 30,7° тепла, самая низкая ночью – 2,6° тепла в 1909 году.

В среду, 26 мая, в западных, северных и Винницкой областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, днём 22-27°. На западе и севере страны 19-24°.

В Киеве в ночь на среду без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 20°.

24 мая температура воды в Черном и Азовском морях составила 17-20°, возле Одессы и Приморского 11-14°. В Днепре в пределах Киева вода прогрелась до 16°.