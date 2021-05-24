"Голос" призывает международное сообщество прекратить государственный терроризм в Беларуси – заявление

Политическая партия "Голос" призывает Украину и ее международных союзников занять решительную, последовательную и жесткую позицию относительно событий в Беларуси в связи с арестом оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

"Международное сообщество и украинские власти должны жестко реагировать на такие действия марионетки Путина. Партия "Голос" расценивает вчерашние действия Лукашенко как акт де-факто воздушного пиратства и возвращение к практикам большевистского или нацистского режимов, когда для борьбы с политическими оппонентами используются методы террора. Именно поэтому Украина и ее союзники должны занять решительную, последовательную и жесткую позицию относительно действий спецслужб и военных пророссийских марионеток", – отмечается в заявлении политсилы.

"Голос" требует от властей Беларуси немедленно вернуть свободу Протасевичу, а также другим жертвам политических репрессий.

Вместе с тем от украинской власти в "Голосе" требуют ввести максимальные санкции на чиновников режима Лукашенко, задействованных в спецоперации по захвату Протасевича, а также на всех приспешников Лукашенко, причастных к репрессиям и нарушениям прав человека.

Политсила также призывает Украину ограничить авиационное сообщение с Беларусью до восстановления там законности и демократических процедур, поскольку полеты над территорией этой страны сейчас составляют прямую опасность для украинских граждан и граждан других стран. Также в партии требуют рекомендовать украинским самолетам и самолетам, направляющимся в Украине, обходить воздушное пространство Беларуси, и активно приобщиться к привлечению режима Лукашенко к ответственности в соответствии с международным правом.

Европейский Союз, всех союзников по НАТО и все мировое сообщество призывают жестко отреагировать на вопиющие нарушения прав человека и применить все возможные инструменты политического, дипломатического, экономического давления для того, чтобы спасти жизнь Романа Протасевича и сотен белорусов, находящихся, которые преследуются за свои политические взгляды, и привлечь режим Лукашенко к ответственности в соответствии с международным правом.