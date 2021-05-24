"Укрзализныця" запускает "Прикарпатский экспресс" из Ивано-Франковска в Киверцы через Львов и Луцк

АО "Укрзализныця" (УЗ) с 29 мая запускает трехвагонный дизельный поезд ДПКр №807/808 "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы (через Львов и Луцк).

Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды, и будет проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк. Из Ивано-Франковска он будет отправляться в 15:20, в Луцк будет пребывать в 23:30, в Киверцы - в 23:50.

В обратном направлении "Прикарпатский экспресс" будет курсировать с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга.

Отправление из Киверцов запланировано на 05:14 утра (05:30 из Луцка), прибытие в Ивано-Франковск - в 13:38. По четвергам поезд будет курсировать по маршруту Львов - Ивано-Франковск (отправление из Львова в 09:59, прибытие в Ивано-Франковск в 13:38) через г.Стрый, Моршин, Долина и Калуш. А со 2 июня по средам поезд №807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом (отправление из Киверцов в 05:14, прибытие во Львов в 09:51).

Отмечается, что обслуживать маршрут будет дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. Ранее, в 2019 году, он курсировал в Киеве по маршруту Kyiv Boryspil Express. Потом из-за коронакризиса, в связи с уменьшением пассажиропотока на этом направлении, его начали эксплуатировать как экспресс на маршруте станция им.Т.Г. Шевченко – Черкассы. Теперь на этом маршруте его заменил рейковый автобус Pesa 620М.