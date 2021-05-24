Инцидент с авиалайнером в Беларуси является проявлением международного терроризма, выгодоприобретателем стала РФ – советник руководителя ОП

Воздушный инцидент в Беларуси с самолетом, выполнявшем рейс Афины-Вильнюс, - это прямое появление международного терроризма, и трактоваться данный инцидент должен однозначно, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу "о минировании" и под конвоем военной авиации - безусловный и демонстративный вызов современному миру. Очевидно также, что этот фантастический по цинизму и изощренности акт нынешнего белорусского государства требует обязательной жесткой юридической оценки. Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного иезуитского сценария", - говорится в комментарии Подоляка, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что подобные действия явно разрушают общепринятые правила поведения и создают смертоносные прецеденты.

"Понятно, что официальный Минск равнодушен к собственной репутации и потому средств воздействия не так много - только изоляция и только существенные финансово-торговые ограничения. Понятно также, что если бы подобный инцидент с силовым принуждением иностранного пассажирского авиалайнера к немотивированной посадке случился в свободной стране, последствия были бы намного тяжелее. Вплоть до изгнания из адекватного межгосударственного общения", - отметил Подоляк.

В то же время он отметил, что в результате проведенной операции президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, и Беларусь в целом "окончательно перешли в разряд максимальной токсичности и нерукопожатости", что делает РФ выгодоприобретателем сложившейся ситуации.

"Никакой компромиссный выход из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможен. Единственный путь у Лукашенко - окончательно растворить свою страну в РФ. Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ", - написал советник руководителя Офиса президента.

По словам Подоляка, сейчас уже очевидно, что именно РФ в своё время готовила подобный сценарий для Украины – "в виде несуществующей "спецоперации" с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитации нашей страны, о чем до сих пор искренне сожалеют отдельные наши "полезные", скажем так, медийные субъекты".

Как сообщалось, пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс днем 23 мая, был посажен в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что решение о посадке самолета в Минске принял лично Александр Лукашенко. Также по его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. Компания Ryanair сообщила в воскресенье, что самолет приземлился в Минском аэропорту, поскольку белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности в самолете. После проверки самолета эта информация не подтвердилась, и он направился в пункт назначения.

Одним из пассажиров самолета был главный редактор признанного в Беларуси экстремистским интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич, который ранее был объявлен Беларусью в межгосударственный розыск. После посадки самолета он был задержан.

В ответ на инцидент председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором осуждают власти Беларуси после инцидента с рейсом Ryanair. До тех пор, пока не будет проведено расследование, законодатели призывают приостановить членство Беларуси в организации и "запретить все полеты над республикой, включая полеты в страну и из нее". Кроме того, законодатели потребовали немедленного и безоговорочного освобождения Протасевича.

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала наказать лиц, виновных в "принудительной посадке" в Минске самолета авиакомпании Ryanair. Глава Евросовета Шарль Мишель включит этот вопрос в повестку открывающегося в понедельник саммита ЕС.

Правительство Литвы назвало инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, выполнявшим рейс Афины - Вильнюс, "государственным террористическим действием" со стороны Минска и заявила о готовности добиваться закрытия воздушного пространства Беларуси для международных полетов.