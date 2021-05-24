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10:42 24.05.2021

На границе с Польшей с 8 июня стартует вакцинация от Covid-19 прибывающих для работы украинцев - Gremi Personal

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На границе с Польшей с 8 июня стартует вакцинация от Covid-19 прибывающих для работы украинцев - Gremi Personal

Вакцинация от коронавирусной инфекции Covid-19 для граждан Украины, которые приезжают в Польшу с рабочей целью, запланирована с 8 июня на пропускном пункте "Шегини-Медика", сообщает международная компания по трудоустройству Gremi Personal, которая начала организацию такого процесса для своих работников.

Как сообщает пресс-служба компании в понедельник, вакцинация будет проходить вакциной AstraZeneca и Johnson&Johnson, будет бесплатной и добровольной для граждан Украины.

"Недавний опрос наших работников продемонстрировал, что более 55% готовы вакцинироваться, чтобы иметь возможность чаще посещать Украину и по возвращению в Польшу не делать ПЦР-тесты или не проходить карантин. Тем более мы видим и тенденцию со стороны польских предприятий, которые все больше заинтересованы в трудоустройстве у себя именно вакцинированных работников… Мы сразу договорились с польской медицинской компанией с Жешува, которая берет на себя всю медицинскую часть", - сказал генеральный директор компании Томаш Богдевич.

Согласно сообщению, в Министерстве здравоохранения Польши анонсировали возможность прививаться в Польше для всех иностранцев: имеющих разрешение на работу, студентов, а также супругов и детей иностранцев. Разрешение на постоянное проживание, медицинская страховка или наличие польского идентификационного номера PESEL для прививки не являются обязательными.

Теги: #вакцинация #украинцы #польша
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