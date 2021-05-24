Суд отменил решение ЦИК о признании Вирастюка избранным депутатом – "Опора"

Верховный суд на заседании в воскресенье, 23 мая, отменил протокол Центральной избирательной комиссии Украины от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе №87 и признании Василия Вирастюка избранным депутатом.

"Кроме того, указанным постановлением суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий", - сообщает гражданская сеть "Опора".

Решение принято Верховным судом как судом первой инстанции. В случае, если ЦИК или команда Вирастюка подадут апелляцию, дело будет пересматриваться Большой палатой Верховного суда, а её решение будет окончательным.

Как сообщалось, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции – действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. Эти решения были обжалованы.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными. В гражданской сети "Опора" сообщили, что на некоторых их них по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

16 апреля ЦИК приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии №87 с пометкой "Уточненный". Диденко рассказал о наличии двух судебных дел относительно составления уточненного протокола окружной комиссией.

21 апреля Верховный суд Украины постановил отменить решение суда первой инстанции, которым была признана бездеятельность ЦИК и на нее было возложено обязательство установить результаты выборов и признать избранным народного депутата в округе №87.

27 апреля Кассационный административный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) отказал в удовлетворении иска кандидата Шевченко, признав правомерным решение ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов.

2 мая Большая палата Верховного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата Шевченко на решение Верховного суда от 28 апреля и признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87. Также суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК от 22 апреля 2021, которым установлены результаты выборов и Вирастюк признан победителем в округе №87.

19 мая ЦИК, учитывая решения судов и позицию Большой палаты Верховного Суда, приняла решение о признании Вирастюка избранным по результатам довыборов без учета результатов голосования на шести участках.

В свою очередь, представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко, занявший на выборах второе место по количеству голосов, заявил о намерении обжаловать решение ЦИК в суде.