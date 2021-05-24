В ЕС призывают провести международное расследование инцидента с лайнером Ryanair в Минске

Неприемлемым шагом назвали в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, который следовал рейсом Афины-Вильнюс.

"Белорусские власти 23 мая вынудили гражданский самолет совершить экстренную посадку в Минске. Самолет, владельцем которого является компания из ЕС, который совершал полет между двумя столицами государств ЕС с сотней пассажиров на борту, был принудительно посажен белорусским военным самолетом - это неприемлемый шаг", - говорится в распространенном в понедельник заявлении ЕВС.

"Одному из пассажиров - Роману Протасевичу - независимому журналисту из Беларуси представители белорусских властей не позволили сесть в самолет в минском аэропорту для того, чтобы вылететь в аэропорт назначения. Это еще одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции", - отмечается в документе.

ЕВС призвала "незамедлительно освободить Протасевича".

"Этим принудительным деянием, белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и членов экипажа. Необходимо провести международное расследование этого инцидента для того, чтобы выяснить недочеты в международных авиационных правилах", - заявляют в ЕВС.

Самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в республике экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал агентству BNS, что Беларусь вынудила самолет изменить курс, подняв в воздух истребитель МиГ-29.

"Протасевич летел из Афин в Вильнюс тем же рейсом, что неделю назад летела и сама Тихановская", - сказал Вечёрко. По его словам, если бы Тихановская в воскресенье тоже была в самолете, она так же была бы задержана.

"Они подняли военный истребитель МиГ-29, белорусский диспетчер указал лайнеру изменить направление и лететь в Минский аэропорт якобы из-за какой-то угрозы минирования. В Минске устроили повторный досмотр пассажиров, проверяли лайнер, и когда пассажиры выходили из самолета, Протасевича задержали", - сказал Вечёрко.

В белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке самолета Ryanair в Минске принимал лично Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что экс-главред телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" (оба признаны экстремистскими в Беларуси) Протасевич был объявлен Беларусью в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Беларуси обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Беларуси.