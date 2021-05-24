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09:49 24.05.2021

Нардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа"

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Нардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа"

Депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко, сообщил нардеп Виталий Безгин.

"Евгений Шевченко исключен из фракции "Слуга народа", - написал Безгин на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.

Теги: #шевченко #исключение #слуга_народа
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