Число заражений COVID-19 в мире превысило 167 млн - университет Джонса Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 167 млн 177 тыс.203, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 463 тыс. 813 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 117 тыс. 656 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 589 тыс. 893 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки достигло 26 млн 752 тыс. 447, а общее число скончавшихся от последствий заражения вирусом в стране составило 303 тыс. 720.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 83 тыс. 258 заболевших, из них умерли 449 тыс. 68 человека.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 446,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 816 человек, Индии - 218, Бразилии - 2,1 тыс.