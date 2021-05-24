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07:39 24.05.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 24 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, у населенного пункта Невельское враг открывал огонь из минометов 120-го калибра", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 24 мая, российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 23 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В частности, неподалеку Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра, а у населенного пункта Новгородское - минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы. Вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы. В районе населенного пункта Старогнатовка наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", - подчеркнули в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

 

Теги: #оос #сводка #украина
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