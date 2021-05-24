Американское издание считает важным продолжить расследование происхождения COVID-19

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США сообщила, что три сотрудника Уханьского института вирусологии (Китай) тяжело заболели и обратились за медицинской помощью еще в ноябре 2019 года.

Газета пишет, что доклад разведки, в котором приводятся подробности о количестве пострадавших сотрудников института, сроках их заболеваний и посещениях больниц, может активизировать призывы к более широкому расследованию того, могла ли лаборатория института быть источником распространения коронавируса.

Доклад разведки появился накануне заседания директивного органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на котором, как ожидается, будет обсуждаться следующий этап расследования происхождения COVID-19.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн заявила, что у администрации президента Джо Байдена по-прежнему есть "серьезные вопросы, касающиеся начала пандемии COVID-19, включая ее происхождение в КНР".

Она сказала, что правительство США работает с ВОЗ и другими государствами над тем, чтобы была дана "свободная от вмешательства или политизации" независимая экспертная оценка происхождения вируса.

"Мы не собираемся делать заявлений, которые предвосхитили бы продолжающееся исследование ВОЗ источника SARS-CoV-2, но мы ясно дали понять, что обоснованные и технически достоверные теории должны быть тщательно оценены международными экспертами", - сказала она.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".