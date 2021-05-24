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03:57 24.05.2021

Число жертв крушения на канатной дороге на севере Италии выросло до 14 человек

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Число жертв крушения на канатной дороге на севере Италии выросло до 14 человек

Число жертв падения кабинки на канатной дороге Стреза-Моттароне на севере Италии выросло до 14 человек, сообщает Associated Press.

Один из двух детей, доставленных в больницу в Турине, скончался. Еще один ребенок находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о двенадцати погибших.

Среди погибших шестеро граждан Израиля, в том числе семья из четырех человек, проживавшая в Италии, сообщило министерство иностранных дел Израиля.

Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса. Кабинка сорвалась незадолго до прибытия на станцию и рухнула в труднопроходимой лесистой местности с высоты примерно полутора километров.

Министр транспорта Италии Энрико Джованнини объявил о создании комиссии по расследованию трагедии и заявил, что он уже запросил данные о ремонтных работах и проверках, проведенных на линии в прошлом. Он планирует посетить место инцидента в понедельник

Отмечается, что канатная дорога была отремонтирована в 2016 году и только недавно вновь открылась после отмены ограничений из-за COVID-19.

Премьер-министр Италии Марио Драги выразил соболезнования семьям погибших.

Президент Италии Серджио Маттарелла, выражая свои соболезнования, призвал к "неукоснительному соблюдению всех норм безопасности" на транспорте.

Теги: #италия #жертвы #крушение #дорога
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