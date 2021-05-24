События

00:43 24.05.2021

Глава Европейской комиссии заявила, что инцидент с самолетом Ryanair "будет иметь последствия"

1 мин читать
Глава Европейской комиссии заявила, что инцидент с самолетом Ryanair "будет иметь последствия"

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала наказать лиц, виновных в "принудительной посадке" в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

"Возмутительное и незаконное поведение (...) будет иметь последствия. Ответственные (...) должны быть наказаны", - написала глава ЕК в твиттере в ночь на понедельник.

"Журналист Роман Протасевич (главный редактор интернет-ресурса, признанного в Беларуси экстремистским - ИФ) должен быть немедленно освобожден. Европейский совет обсудит завтра, какие действия предпринять", - сообщила фон дер Ляйен.

Теги: #еврокомиссия #самолет #председатель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:48 23.05.2021
Лайнер Ryanair, вынужденно севший в Минске, совершил посадку в пункте назначения – Вильнюсе

Лайнер Ryanair, вынужденно севший в Минске, совершил посадку в пункте назначения – Вильнюсе

21:19 23.05.2021
Самолет Ryanair вылетел из Минска в Вильнюс

Самолет Ryanair вылетел из Минска в Вильнюс

21:15 23.05.2021
Белорусские службы разрешили самолету вылететь в Вильнюс вместе с пассажирами после пяти часов, проведенных в Минске – Ryanair

Белорусские службы разрешили самолету вылететь в Вильнюс вместе с пассажирами после пяти часов, проведенных в Минске – Ryanair

21:10 23.05.2021
Генсек НАТО называет инцидент в белорусском аэропорту опасным развитием событий, требующим международного расследования

Генсек НАТО называет инцидент в белорусском аэропорту опасным развитием событий, требующим международного расследования

19:56 23.05.2021
Страны Европы возмущены инцидентом с самолетом Ryanair в Минске

Страны Европы возмущены инцидентом с самолетом Ryanair в Минске

19:05 23.05.2021
ЕС требует от Минска незамедлительно отправить в Вильнюс задержанный самолет со всеми пассажирами

ЕС требует от Минска незамедлительно отправить в Вильнюс задержанный самолет со всеми пассажирами

10:13 21.05.2021
Уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом - решение суда Канады

Уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом - решение суда Канады

07:12 10.05.2021
Глава Еврокомиссии призвала все страны, производящие вакцины от COVID-19, расширить их экспорт

Глава Еврокомиссии призвала все страны, производящие вакцины от COVID-19, расширить их экспорт

04:57 08.05.2021
Глава Еврокомиссии призвала все страны, производящие вакцины от COVID-19, расширить их экспорт

Глава Еврокомиссии призвала все страны, производящие вакцины от COVID-19, расширить их экспорт

16:25 05.05.2021
Еврокомиссия предложила ограничить доступ на рынок ЕС иностранных компаний, субсидируемых государством

Еврокомиссия предложила ограничить доступ на рынок ЕС иностранных компаний, субсидируемых государством

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Луцке спасли нескольких взрослых и детей с колеса обозрения, остановившегося во время работы

Кулеба обсудил с главой МИД Египта эвакуацию украинцев из Сектора Газа

Один человек погиб, пятеро травмировались в результате падения воздушного шара в Каменец-Подольском районе

Ранивший двух хасидов в Умани оказался гражданином Израиля, он задержан

В Украине за сутки зафиксировано 2533 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 8937 человек – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Литвы заявило о намерении добиться закрытия пространства Беларуси для международных полетов

Украинский военный ранен на Донбассе в воскресенье в результате обстрела – ОТГ "Восток"

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске будет в повестке саммита ЕС в понедельник

Украина требует немедленного освобождения белорусского журналиста Романа Протасевича – МИД

Президент Литвы требует освободить задержанного в Минске экс-главреда канала NEXTA Протасевича

Два обстрела осуществили российские наемники на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

В Луцке спасли нескольких взрослых и детей с колеса обозрения, остановившегося во время работы

Кулеба обсудил с главой МИД Египта эвакуацию украинцев из Сектора Газа

Девять человек погибли на канатной дороге на севере Италии

Мужчине, поджегшему автомобиль основателя портала dtp.kiev.ua, выдвинуто подозрение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА