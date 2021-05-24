Глава Европейской комиссии заявила, что инцидент с самолетом Ryanair "будет иметь последствия"

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала наказать лиц, виновных в "принудительной посадке" в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

"Возмутительное и незаконное поведение (...) будет иметь последствия. Ответственные (...) должны быть наказаны", - написала глава ЕК в твиттере в ночь на понедельник.

"Журналист Роман Протасевич (главный редактор интернет-ресурса, признанного в Беларуси экстремистским - ИФ) должен быть немедленно освобожден. Европейский совет обсудит завтра, какие действия предпринять", - сообщила фон дер Ляйен.