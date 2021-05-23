Правительство Литвы заявило о намерении добиться закрытия пространства Беларуси для международных полетов

Правительство Литвы назвало инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, выполнявшим рейс "Афины-Вильнюс", "государственным террористическим действием" со стороны Минска и заявила о готовности добиваться закрытия воздушного пространства Беларуси для международных полетов.

Как передает агентство BNS, в распространенном сообщении кабмина говорится, что "действия Беларуси демонстрируют, что воздушное пространство этой страны не является безопасным для всех", а Литва будет требовать "четкого и бескомпромиссного" ответа международного сообщества.

"Вместе с международными партнерами мы будем добиваться того, чтобы белорусское воздушное пространство было закрыто для международных рейсов. То, что произошло сегодня, является выпадом не только против Литвы, но и сигналом для всего Евросоюза и международных организаций", - говорится в заявлении.

Самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в республике экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.