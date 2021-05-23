Украинский военный ранен на Донбассе в воскресенье в результате обстрела – ОТГ "Восток"

Один украинский военный ранен на Донбассе в воскресенье в результате обстрела со стороны российских наемников, сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

"В результате обстрела со станкового гранатомета один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - сообщается на странице ОТГ "Восток" в соцсети Фейсбук в воскресенье.

О действиях российских наемников сообщено представителям ОБСЕ.

Источник:https://www.facebook.com/otueast/