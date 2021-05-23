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21:19 23.05.2021

Самолет Ryanair вылетел из Минска в Вильнюс

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Самолет Ryanair вылетел из Минска в Вильнюс

В воскресенье вечером из Минска в Вильнюс вылетел пассажирский самолет Ryanair, который ранее в этот день совершил принудительную посадку в белорусской столице.

"Самолет только что взлетел", - подтвердил собравшимся в Вильнюсском аэропорту журналистам представитель по связям с общественностью оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Марюс Зеленюс.

Литовские ведомства сообщили, что в летевшем из Афин в Вильнюс в воскресенье самолете Ryanair был 171 пассажир, среди них 94 гражданина Литвы.

Самолет должен был приземлиться в Вильнюсе в воскресенье в 13 час, однако при полете над белорусской территорией, рядом с границей Литвы, неожиданно повернул в Минск и там приземлился.

В воскресенье компания Ryanair сообщила, что самолет приземлился в Минском аэропорту, поскольку белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности в самолете. После проверки самолета эта информация не подтвердилась.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Белорусская оппозиция утверждает, что это было сделано, чтобы задержать летевшего этим рейсом белорусского оппозиционного активиста и блогера, создателя и бывшего главного редактора информационного канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Романа Протасевича.

В воскресенье в МИД Литвы был вызван временный поверенный в делах Беларуси в Литве, от которого потребовали незамедлительно освободить всех пассажиров самолета. Этого же потребовали от президента Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, руководители Литвы и других государств Евросоюза.

Теги: #самолет #вылет #литва #беларусь
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