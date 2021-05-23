Генсек НАТО называет инцидент в белорусском аэропорту опасным развитием событий, требующим международного расследования

В НАТО пристально наблюдают за ситуацией вокруг самолета авиакомпании Ryanair, который следовал рейсом Афины-Вильнюс и был вынужден приземлиться в Минске.

"Мы внимательно следим за принудительным приземлением в Беларуси рейса, следовавшего в Вильнюс, и за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича", - написал в воскресенье в твиттере генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования", - добавил он.

"Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение членов команды и всех пассажиров", - отметил Столтенберг.

Речь идет о самолете, который был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал агентству BNS, что Беларусь вынудила самолет изменить курс, подняв в воздух истребители МиГ-29.

"Протасевич летел из Афин в Вильнюс тем же рейсом, что неделю назад летела и сама Тихановская", - сказал Вечёрко. По его словам, если бы Тихановская в воскресенье тоже была в самолете, она так же была бы задержана.

"Они подняли военный истребитель МиГ-29, белорусский диспетчер указал лайнеру изменить направление и лететь в Минский аэропорт якобы из-за какой-то угрозы минирования. В Минске устроили повторный досмотр пассажиров, проверяли лайнер, и когда пассажиры выходили из самолета, Протасевича задержали", - сказал Вечёрко.

В белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке самолета Ryanair в Минске принимал лично президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным.

Ранее сообщалось, что экс-главред телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" (оба признаны экстремистскими в Беларуси) Роман Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Беларуси обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Беларуси.