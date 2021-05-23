Страны Европы возмущены инцидентом с самолетом Ryanair в Минске

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал недопустимой ситуацию, складывающуюся вокруг самолета компании Ryanair, который белорусские власти вынудили приземлиться в Минске, и заявил о необходимости единой европейской позиции по данному инциденту.

"Угон рейса Ryanair белорусскими властями недопустим. Необходима твердая и единая реакция европейцев", - написал глава французского МИД в твиттере в воскресенье.

"Всем пассажирам этого рейса, включая возможных белорусских оппозиционеров, необходимо разрешить незамедлительно покинуть Беларусь", - потребовал Ле Дриан.

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис в свою очередь назвал произошедшее беспрецедентным актом.

"Насильственное приземление коммерческого самолета для задержания журналиста - беспрецедентный шокирующий акт. Мы требуем, чтобы все пассажиры были незамедлительно освобождены", - написал он в твиттере в воскресенье.

"Завтра Европейский совет должен выступить с обращением о необходимости усиления давления на Беларусь. Хватит", - добавил он.

Ранее на ситуацию отреагировало все высшее руководство ЕС, а также власти Литвы.

Речь идет о самолете, который был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал агентству BNS, что Беларусь вынудила самолет изменить курс, подняв в воздух истребители МиГ-29.

"Протасевич летел из Афин в Вильнюс тем же рейсом, что неделю назад летела и сама Тихановская", - сказал Вечёрко. По его словам, если бы Тихановская в воскресенье тоже была в самолете, она так же была бы задержана.

"Они подняли военный истребитель МиГ-29, белорусский диспетчер указал лайнеру изменить направление и лететь в Минский аэропорт якобы из-за какой-то угрозы минирования. В Минске устроили повторный досмотр пассажиров, проверяли лайнер, и когда пассажиры выходили из самолета, Протасевича задержали", - сказал Вечёрко.

В белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке самолета Ryanair в Минске принимал лично президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным.

Ранее сообщалось, что экс-главред телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" (оба признаны экстремистскими в Беларуси) Роман Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Беларуси обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Беларуси.