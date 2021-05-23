Украина требует немедленного освобождения белорусского журналиста Романа Протасевича – МИД

Украина требует немедленного освобождения белорусского журналиста Романа Протасевича, и считает его задержание в Минске атакой на свободу слова со стороны белорусских властей, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержали белорусского журналиста Романа Протасевича. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения", - написал Николенко в своем аккаунте в в Twitter в воскресенье вечером.

Спикер МИД Украины отметил, что "на время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы".

Источник: https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1396495226475323392