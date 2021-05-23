ЕС требует от Минска незамедлительно отправить в Вильнюс задержанный самолет со всеми пассажирами

В ЕС пристально следят за развитием ситуации вокруг самолета авиакомпании Ryanair, на котором летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич и который был посажен в Минске из-за возможной угрозы взрыва.

"Совершенно неприемлемо заставлять борт Rynair , который следовал из Афин в Вильнюс, совершать посадку в Минске. Все пассажиры незамедлительно должны иметь возможность продолжить полет в Вильнюс. Их безопасность должна быть гарантирована", - написала в воскресенье в твиттере глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Любое нарушение международных авиаперевозок должно повлечь последствия", - отметила она.

"Внимательно следим за развитием ситуации вокруг рейса Ryanair из Афин в Вильнюс, который принудили совершить посадку в Минске из-за возможной угрозы безопасности. Это абсолютно неприемлемо. Мы возлагаем ответственность за безопасность всех пассажиров рейса на власти Беларуси", - написал в свою очередь в твиттере глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы очень обеспокоены сообщением о принудительной посадке борта Ryanair в Минске. Мы призываем Беларусь незамедлительно позволить продолжить полет рейсу и всем его пассажирам", - отреагировал на сообщения из Минска глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Расследование инцидента со стороны Международной организации гражданской авиации будет иметь первоочередное значение", - отметил он.

Речь идет о самолете, который был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал агентству BNS, что Беларусь вынудила самолет изменить курс, подняв в воздух истребители МиГ-29.

"Протасевич летел из Афин в Вильнюс тем же рейсом, что неделю назад летела и сама Тихановская", - сказал Вечёрко. По его словам, если бы Тихановская в воскресенье тоже была в самолете, она так же была бы задержана.

"Они подняли военный истребитель МиГ-29, белорусский диспетчер указал лайнеру изменить направление и лететь в Минский аэропорт якобы из-за какой-то угрозы минирования. В Минске устроили повторный досмотр пассажиров, проверяли лайнер, и когда пассажиры выходили из самолета, Протасевича задержали", - сказал Вечёрко.

В белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке самолета Ryanair в Минске принимал лично президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным.

Ранее сообщалось, что экс-главред телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" (оба признаны экстремистскими в Беларуси) Роман Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Беларуси обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Беларуси.