Президент Литвы требует освободить задержанного в Минске экс-главреда канала NEXTA Протасевича

Литовский президент Гитанас Науседа требует освободить задержанного в воскресенье в аэропорту Минска бывшего главного редактора интернет-ресурса NEXTA Романа Протасевича и призывает международное сообщество принять меры.

"Я требую, чтобы белорусский режим незамедлительно освободил задержанного и позволил ему, а также всем остальным пассажирам самолета продолжить полет в Вильнюс. Я обращаюсь к союзникам по НАТО и Евросоюзу (ЕС) с призывом незамедлительно отреагировать на угрозу, которую представляет белорусский режим для международной гражданской авиации", - написал Науседа в Фейсбуке.

"Международное сообщество должно срочно принять меры, чтобы подобные инциденты не могли повториться. Я буду говорить об этом на начинающемся уже завтра в Брюсселе заседании Европейского совета", - заявил президент Литвы.

Меж тем, в Министерство иностранных дел Литвы вызван временный поверенный в делах Беларуси в Литве.

"От него потребовали незамедлительно освободить всех пассажиров самолета и экипаж", - говорится в сообщении МИД Литвы.

Речь идет о самолете, который был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

В аэропорту Минска в воскресенье совершил экстренную посадку следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair. Самолет приблизился к границе Литвы, но был вынужден повернуть в Минск. Этим самолетом летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это была спецоперация по задержанию Протасевича.

Советник Тихановской Франтишек Вечёрко сказал агентству BNS, что Беларусь вынудила самолет изменить курс, подняв в воздух истребители МиГ-29.

"Белорусский журналист Роман Протасевич летел из Афин в Вильнюс тем же рейсом, что неделю назад летела и сама Тихановская", - сказал Вечёрко.

По его словам, если бы Тихановская в воскресенье тоже была в самолете, она так же была бы задержана.

"Они подняли военный истребитель МиГ-29, белорусский диспетчер указал лайнеру изменить направление и лететь в Минский аэропорт якобы из-за какой-то угрозы минирования. В Минске устроили повторный досмотр пассажиров, проверяли лайнер, и когда пассажиры выходили из самолета, Протасевича задержали", - рассказал Вечёрко.

По его словам, Протасевича в Минске задержала криминальная полиция.

Как заявил Вечёрко, поднятие в воздух военного истребителя для перехвата пассажирского самолета нарушило все возможные правила международной гражданской авиации.

В белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке самолета Ryanair в Минске принимал лично Александр Лукашенко.