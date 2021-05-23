Два обстрела осуществили российские наемники на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала суток воскресенья, 23 мая, российские наемники на Донбассе 2 раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 23 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы. Боевых потерь в результате вражеского огня нет", – сказано в вечерней сводке на странице штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - подытожили в штабе ООС.