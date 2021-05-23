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16:28 23.05.2021

Мужчине, поджегшему автомобиль основателя портала dtp.kiev.ua, выдвинуто подозрение

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Мужчине, поджегшему автомобиль основателя портала dtp.kiev.ua, выдвинуто подозрение

Киевские следователи сообщили о подозрении мужчине, который поджег автомобиль Volkswagen Touareg основателя портала dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

Инцидент произошел в феврале на улице Гоголевской в центре украинской столицы. "Мужчина… сообщил, что во дворе дома горит его автомобиль… Правоохранители установили, что во дворе жилого дома произошло возгорание припаркованного автомобиля "Volkswagen Touareg". Спасатели ликвидировали пожар, в результате которого повреждена передняя часть транспортного средства и салон", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что оперативники провели комплекс розыскных действий, пересмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что в ночное время суток неизвестный подошел к машине с заранее подготовленной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег иномарку.

"Благодаря слаженной работе оперативников и следователей, лицо поджигателя установлено. Это 22-летний уроженец города Глухов, ранее не судимый. В ходе обыска следователи изъяли из квартиры правонарушителя вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

По данному факту следственный отдел Шевченковского районного управления полиции Киева начал уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, предусматривающая лишение свободы на 3-10 лет. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления.

Теги: #автомобиль #поджог #подозрение
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Интерфакс-Украина
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