События

15:40 23.05.2021

Задержан экс-главред белорусского канала NEXTA Протасевич

2 мин читать
Задержан экс-главред белорусского канала NEXTA Протасевич

После посадки в Национальном аэропорту Минск самолета рейса Афины-Вильнюс был задержан редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"Задержан Роман Протасевич. Он летел на рейсе Ryanair Афины-Вильнюс. Самолет экстренно сел в аэропорте Минска", - говорится в сообщении телеграм-канала БАЖ.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс днем 23 мая, был посажен в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В настоящее время проводятся специальные мероприятия, работают саперы, пассажиры проходят повторный досмотр.

Близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что решение о посадке самолета в Минске принял лично Александр Лукашенко. Также по его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29, который в настоящее время дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.

Экс-главред телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Беларуси обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Беларуси.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят эпизодический и локальный характер.

Теги: #журналист #протасевич #задержание #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:50 22.05.2021
В Беларуси за сутки выявлен 1 тыс. 471 пациент с Covid-19, скончались 9 человек

В Беларуси за сутки выявлен 1 тыс. 471 пациент с Covid-19, скончались 9 человек

20:41 22.05.2021
У посольства Беларуси в Киеве правоохранители задержали протестующего белорусского активиста

У посольства Беларуси в Киеве правоохранители задержали протестующего белорусского активиста

12:42 21.05.2021
НКРЭКУ планирует остановить импорт э/э из РФ и Беларуси на 4 месяца

НКРЭКУ планирует остановить импорт э/э из РФ и Беларуси на 4 месяца

21:06 20.05.2021
Протестующих против соглашения о границе с Азербайджаном задерживают в Ереване

Протестующих против соглашения о границе с Азербайджаном задерживают в Ереване

16:26 20.05.2021
Под Киевом задержана группа, подозреваемая в совершении разбоя на крупную сумму в Харькове – прокуратура

Под Киевом задержана группа, подозреваемая в совершении разбоя на крупную сумму в Харькове – прокуратура

08:38 20.05.2021
Правоохранители задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" – Нацполиция

Правоохранители задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" – Нацполиция

17:07 19.05.2021
МИД Украины осуждает блокирование в Беларуси сайта Tut.by

МИД Украины осуждает блокирование в Беларуси сайта Tut.by

20:57 18.05.2021
Tut.by сообщил о задержании 13 сотрудников, к главреду не пустили адвоката

Tut.by сообщил о задержании 13 сотрудников, к главреду не пустили адвоката

16:31 12.05.2021
Белорусская ассоциация журналистов призывает власти прекратить вмешательство в работу СМИ, освободить коллег из тюрем

Белорусская ассоциация журналистов призывает власти прекратить вмешательство в работу СМИ, освободить коллег из тюрем

18:46 10.05.2021
ЕС готовит новый пакет санкций по Беларуси - Боррель

ЕС готовит новый пакет санкций по Беларуси - Боррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба обсудил с главой МИД Египта эвакуацию украинцев из Сектора Газа

Один человек погиб, пятеро травмировались в результате падения воздушного шара в Каменец-Подольском районе

Ранивший двух хасидов в Умани оказался гражданином Израиля, он задержан

В Украине за сутки зафиксировано 2533 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 8937 человек – Минздрав

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба обсудил с главой МИД Египта эвакуацию украинцев из Сектора Газа

Девять человек погибли на канатной дороге на севере Италии

Мужчине, поджегшему автомобиль основателя портала dtp.kiev.ua, выдвинуто подозрение

Суд Египта отклонил апелляцию владельцев Ever Given на задержание судна до выплаты штрафа

В Киеве за сутки 73 новых заболевших Covid-19

В Средиземное море вошла группа больших десантных кораблей ВМС США с морпехами на борту

Москва и Киев консультируются по возможной встрече Путина с Зеленским, вопрос Крыма РФ готова обсуждать только в разрезе приграничного сотрудничества

Противники строительства в Грузии ГЭС вышли на массовую протестную акцию в Тбилиси

Один человек погиб, пятеро травмировались в результате падения воздушного шара в Каменец-Подольском районе

Ранивший двух хасидов в Умани оказался гражданином Израиля, он задержан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА