События

15:01 23.05.2021

В Средиземное море вошла группа больших десантных кораблей ВМС США с морпехами на борту

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В Средиземное море вошла группа больших десантных кораблей ВМС США с морпехами на борту

Амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США, пройдя Гибралтар, вошла в акваторию Средиземного моря, пишут в соцсетях британские наблюдатели, публикующие их фотографии.

В состав группы входят авианесущий универсальный десантный корабль Iwo Jima ("Иводзима"), десантно-вертолётный корабль-док San Antonio ("Сан-Антонио") и десантный транспорт-док Carter Hall ("Картер Холл").

На их борту находится 24-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью около 2,5 тыс. человек.

В настоящее время корабли идут на восток. Ожидается, что из Средиземноморья они затем направятся на Ближний Восток в район Персидского залива.

В Аравийском море с апреля находится американская авианосная ударная группы во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр"). Как сообщало Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), истребители-бомбардировщики из состава палубной авиации авианосца задействованы в операции по прикрытию вывода американских войск и сил западной коалиции из Афганистана.

Теги: #вмс_сша #carter_hall #средиземное_море #корабли
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