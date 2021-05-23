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14:56 23.05.2021

Москва и Киев консультируются по возможной встрече Путина с Зеленским, вопрос Крыма РФ готова обсуждать только в разрезе приграничного сотрудничества

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Москва и Киев консультируются по возможной встрече Путина с Зеленским, вопрос Крыма РФ готова обсуждать только в разрезе приграничного сотрудничества

Консультации по возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, но по темам общения ситуация пока тупиковая, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" Песков прокомментировал информацию о консультациях с Украиной по возможной встрече Путина и Зеленского.

"Тупиковые ситуации: наши украинские визави (...) говорят: "Мы будем обсуждать Крым". Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества - знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами - если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать", - отметил пресс-секретарь президента.

"Предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место", - сказал он.

Теги: #консультации #зеленский #встреча #путин
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