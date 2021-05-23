Противники строительства в Грузии ГЭС вышли на массовую протестную акцию в Тбилиси

Перманентные массовые акции протеста против строительства в Грузии на реке Риони Намахвани ГЭС, крупнейшей после Ингури ГЭС, которые седьмой месяц продолжаются на западе страны, переместились в Тбилиси.

В воскресенье, на 209-й день протестной акции, несколько тысяч человек во главе с активистами движения "Защитники Рионского ущелья" прибыли в столицу автоколоннами из Кутаиси, Поти, Зестафони и других городов и регионов страны, собравшись на площади Республики в самом центре города.

Как заявляют участники акции, их требования к правительству Грузии неизменны - расторгнуть договор с турецко-норвежской компанией-контрактором ENKA Riniubels на строительство каскада Намахвани ГЭС, а к самой компании - покинуть ущелье Риони. Еще одно требование протестующих - отставка министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава.

При этом они говорят, что не намерены останавливаться в своем протесте и продолжат его до тех пор, пока их требования не будут выполнены, поскольку, утверждают протестующие, "строительство этой ГЭС обязательно изменит микроклимат, активизирует сейсмические процессы и в конечном счете приведет к экологической катастрофе в регионе".

Противники строительства Намахвани ГЭС считают недостаточными заверения правительства в том, что данный очень важный для энергетической независимости страны проект будет осуществлен с соблюдением всех стандартов безопасности.

Из-за протестных акций власти Грузии объявили мораторий на строительство каскада Намахвани ГЭС на период до 12 месяцев до тех пор, пока не будет проведена ревизия имеющихся экологических, геологических и сейсмологических заключений и дано их новое обоснование. К тому же по просьбе правительства Грузии в дискуссию с представителями гражданского общества вокруг строительства этой ГЭС включилось Энергетическое сообщество ЕС, эксперты которого будут работать над вопросом возможного воздействия Намахвани ГЭС на окружающую среду.

Проект каскада Намахвани ГЭС предусматривает строительство на реке Риони двух гидроэлектростанций - Твиши ГЭС и Намахвани ГЭС - суммарной установленной мощностью 433 МВт, что позволит покрыть до 12% потребности Грузии в электроэнергии. Инвестиционная стоимость проекта составляет $730 млн, период строительства - 5 лет.