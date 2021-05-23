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12:24 23.05.2021

Начало недели в Украине ожидается дождливым, но будет теплеть

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Начало недели в Украине ожидается дождливым, но будет теплеть

В ближайшие сутки, 24 мая, погоду Украины будет определять влажная и прохладная теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине в понедельник ожидаются дожди, местами грозы, ночью в западных, северных, большинстве центральных областей, днем на северо-востоке страны значительные дожди; днем на западе страны без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, в западных областях 4-8° тепла; днем 14-19°, на юге и востоке страны местами 21-26°.

В Киеве ночью ожидается значительный, днем умеренный дождь. Температура ночью 11-13°, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время метеорологических наблюдений в день 24 мая самая высокая температура была зафиксирована на отметке 31,3 градусов тепла по Цельсию в 2007 году, а самая низкая - ночью на отметке 0,5 градусов выше ноля в 1899 году.

Во вторник, 25 мая, ночью в восточных, днём в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В среду, 26 мая, в западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшой дождь, местами с грозой; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, в южной части, а 26 мая по всей Украине 9-14°; днём 20-25°.

В Киеве 25 мая без осадков, 26 мая небольшой дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 25 мая около 10°, 26 мая 11-13°; днем 21-23°.

23 мая на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 16-19°, возле Одессы и Приморского 12-13°, в Днепре в пределах Киева 15°.

Теги: #погода #прогноз
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