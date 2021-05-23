События

09:49 23.05.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 166,5 млн

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 166,5 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 166 млн 699 тыс. 752, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 454 тыс. 010 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 104 тыс. 879 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 589 тыс. 703 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки достигло 26 млн 530 тыс. 132, а общее число скончавшихся от последствий заражения вирусом в стране составило 299 тыс. 266.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 47 тыс. 439 заболевших, из них умерли 488 тыс. 208 человека.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 445. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 815 человек, Индии - 215, Бразилии - 2 тыс. 96.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:22 23.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2533 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 8937 человек – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 2533 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 8937 человек – Минздрав

05:56 23.05.2021
Британские ученые установили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против индийского штамма коронавируса

Британские ученые установили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против индийского штамма коронавируса

23:50 22.05.2021
В Беларуси за сутки выявлен 1 тыс. 471 пациент с Covid-19, скончались 9 человек

В Беларуси за сутки выявлен 1 тыс. 471 пациент с Covid-19, скончались 9 человек

12:57 22.05.2021
В Киеве за сутки выявлены 298 новых случаев COVID-19 – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 298 новых случаев COVID-19 – Кличко

11:51 22.05.2021
ФРГ с 23 мая запретит въезд из Британии из-за выявленных там штаммов COVID-19

ФРГ с 23 мая запретит въезд из Британии из-за выявленных там штаммов COVID-19

08:19 22.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 4 606 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 12 586 человек

В Украине за сутки зафиксировано 4 606 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 12 586 человек

07:02 22.05.2021
На Буковине выявлено 64 новых случая инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 64 новых случая инфицирования коронавирусом

20:27 21.05.2021
В пандемию COVID-19 умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от коронавируса - ВОЗ

В пандемию COVID-19 умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от коронавируса - ВОЗ

17:14 21.05.2021
Pfizer, Moderna, J&J пообещали поставить в бедные страны в 2021-2022 гг. 3,5 млрд доз вакцин от COVID-19

Pfizer, Moderna, J&J пообещали поставить в бедные страны в 2021-2022 гг. 3,5 млрд доз вакцин от COVID-19

08:43 21.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 165 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 165 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 2533 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 8937 человек – Минздрав

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

В воскресенье в центре Киева продолжатся спортивные мероприятия, движение транспорта ограничено

В "Евровидении-2021" победил представитель Италии, Украина заняла 5-е место

Один человек погиб, пятеро травмировались в результате падения воздушного шара в Каменец-Подольском районе

ПОСЛЕДНЕЕ

В США полностью вакцинировано от коронавируса 129 млн человек

В Китае более 20 участников горного марафона погибли в результате ухудшения погодных условий

Президента Бразилии оштрафовали за нарушение антиковидных правил

Власти города Гома в Демократической Республике Конго эвакуируют население из-за извержения вулкана

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

Россия - главная угроза безопасности Великобритании - глава Минобороны Уоллес

В воскресенье в центре Киева продолжатся спортивные мероприятия, движение транспорта ограничено

В Новых Петровцах открыли масштабный спорткомплекс для военнослужащих НГУ

Спасатели получили шестой вертолет H225 Super Puma

В "Евровидении-2021" победил представитель Италии, Украина заняла 5-е место

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА