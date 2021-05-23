События

09:28 23.05.2021

В Китае более 20 участников горного марафона погибли в результате ухудшения погодных условий

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В Китае более 20 участников горного марафона погибли в результате ухудшения погодных условий

В центральной китайской провинции Ганьсу в ходе марафона по пересеченной местности погиб 21 человек, восемь пострадали, сообщают местные СМИ со ссылками на данные властей.

Всего в соревнованиях - беге на 100 км по пересеченной местности на высоте от 2 тыс. до 3,1 тыс. метров - принимали участие 172 спортсмена, 151 человек спасен.

Причиной трагедии стало резкое ухудшение погодных условий: сильное понижение температуры, сопровождавшееся ледяным дождем, градом и сильным ветром.

Соревнования были остановлены, власти провинции организовали спасательную операцию, в которой приняли участие более 700 человек.

Правительство Ганьсу сформировало специальную группу для расследования причин и обстоятельств происшествия.

Теги: #жертвы #погода #китай #марафон
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